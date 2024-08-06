Antalya\'da tarihi eser operasyonunda 1840 sikke ve 1 dedektör ele geçirildi

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Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ve Finike'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli I.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli soruşturma yapıldı.