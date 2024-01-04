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Antalya'da tarihi konak yangın sonucu hasar gördü - Son Dakika
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Antalya'da tarihi konak yangın sonucu hasar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi bir konakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak konakta hasar meydana geldi. Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konakların uzun süredir kullanılmadığını ve izinsiz giren kişilerin yangınlara neden olduğunu belirtti.

Antalya\'da tarihi konak yangın sonucu hasar gördü
04.01.2024 - 20:27,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi konak hasar gördü.

Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi konaktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangın nedeniyle konakta hasar oluştu.

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyledi.

Konağın yanmasına üzüldüklerini belirten Uyaroğlu, "Konak uzun süredir kullanılmıyordu. Balbey, kentte Kaleiçi bölgesinden sonra ilk yerleşim yeri olan mahallelerden. Bu şeklide çok sayıda konak var ve çoğu da kullanılmıyor. Bu konaklara izinsiz giren insanlar geceyi burada geçiriyor ve bazen yangına neden oluyor." dedi.

Kaynak: AA
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