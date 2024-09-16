Antalya\'da Tarihi Turist Rekoru

Güncel

TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da ağustos sonu itibarıyla 11,7 milyon yabancı turist ağırlanırken, Antalya Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği ise 26 milyon 628 bini aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri belirlendi. Antalya Havalimanı ağustos ayı sonu itibarıyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırarken, yabancı turist sayısında da yılın 8 aylık toplamı tüm zamanların rekoru oldu.

AĞUSTOS YOLCU TRAFİĞİ 6 MİLYONA YAKLAŞTI

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 581 bin 182, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 305 bin 280 oldu. Böylece ağustosta toplam 5 milyon 886 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 934, dış hatlarda 28 bin 586 olmak üzere toplamda 32 bin 520'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 69 bin 254 ton oldu. Ocak-ağustos ayları döneminde ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 26 milyon 628 bin 902, uçak trafiği 159 bin 34, yük trafiği ise 309 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

TÜM ZAMANLARIN REKOR TURİST SAYISI

Antalya'da bu yılın 8 aylık döneminde yabancı turist sayısında rekor yıl olan 2023'e göre yüzde 8,3'lük artışla tüm zamanların en yüksek turist sayısında seyrediyor. Ağustos sonu itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 11 milyon 731 bin 937 oldu. 8 aylık dönemde olduğu gibi ağustos ayında da tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'ya, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 2,6 artışla 2 milyon 673 bin 736 turist geldi. 2024 yılı ağustosu, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

RUS TURİST İLK SIRADA

Antalya'nın turizmdeki en önemli iki ana pazarı Rusya ve Almanya olmaya devam ediyor. 8 aylık süreçte 2 milyon 641 bin turist sayısıyla Ruslar ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Alman turist sayısı ise 2 milyon 235 bin. İngilizler ise 1 milyon 109 bin turistle üçüncü sırada yer alıyor.