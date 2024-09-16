Antalya'da Tarihi Turist Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Tarihi Turist Rekoru

Antalya\'da Tarihi Turist Rekoru

2023'te Antalya'ya 11,7 milyon yabancı turist geldi, havalimanı trafiği de rekor kırdı.

16.09.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da ağustos sonu itibarıyla 11,7 milyon yabancı turist ağırlanırken, Antalya Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği ise 26 milyon 628 bini aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri belirlendi. Antalya Havalimanı ağustos ayı sonu itibarıyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırarken, yabancı turist sayısında da yılın 8 aylık toplamı tüm zamanların rekoru oldu.

AĞUSTOS YOLCU TRAFİĞİ 6 MİLYONA YAKLAŞTI

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 581 bin 182, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 305 bin 280 oldu. Böylece ağustosta toplam 5 milyon 886 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 934, dış hatlarda 28 bin 586 olmak üzere toplamda 32 bin 520'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 69 bin 254 ton oldu. Ocak-ağustos ayları döneminde ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 26 milyon 628 bin 902, uçak trafiği 159 bin 34, yük trafiği ise 309 bin 497 ton olarak gerçekleşti.

TÜM ZAMANLARIN REKOR TURİST SAYISI

Antalya'da bu yılın 8 aylık döneminde yabancı turist sayısında rekor yıl olan 2023'e göre yüzde 8,3'lük artışla tüm zamanların en yüksek turist sayısında seyrediyor. Ağustos sonu itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 11 milyon 731 bin 937 oldu. 8 aylık dönemde olduğu gibi ağustos ayında da tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'ya, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 2,6 artışla 2 milyon 673 bin 736 turist geldi. 2024 yılı ağustosu, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

RUS TURİST İLK SIRADA

Antalya'nın turizmdeki en önemli iki ana pazarı Rusya ve Almanya olmaya devam ediyor. 8 aylık süreçte 2 milyon 641 bin turist sayısıyla Ruslar ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Alman turist sayısı ise 2 milyon 235 bin. İngilizler ise 1 milyon 109 bin turistle üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, turist, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tarihi Turist Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Tarihi Turist Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement