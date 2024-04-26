Antalya'da Tartışan Kişi İnşaatta Rastgele Ateş Etti - Son Dakika
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Antalya'da Tartışan Kişi İnşaatta Rastgele Ateş Etti

Antalya\'da Tartışan Kişi İnşaatta Rastgele Ateş Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle tartışan bir kişi av tüfeğiyle girdiği inşaatta rastgele ateş ederken polis ekipleri tarafından ikna edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, savcının talimatıyla tüfeğe el koydu.

26.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
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Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle tartışan bir kişi av tüfeğiyle girdiği inşaatta rastgele ateş ederken polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Ailesiyle bilinmeyen nedenle tartışan Tuncay D. (35), eline aldığı av tüfeğiyle Varsak Karşıyaka Mahallesi 1600 Sokak'ta inşaat halindeki bir eve geldi ve rastgele ateş etmeye başladı.

Sesi duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle bir süre konuşan Tuncay D, aşağı inmesi için ikna edildi.

Av tüfeğini yere bırakan Tuncay D, ekip arabasına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, savcının talimatıyla tüfeğe el koydu.

Kaynak: AA

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