Antalya'da Teleferik Kazası Davası Başladı

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ANTALYA'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanık, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi. Kocagöz'ün avukatları, tutukluluğa tekrar itiraz için bilirkişi raporunu bekledi. Bilirkişi raporunun dosyaya eklenmesinin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi sanık olarak yer aldı. Savcılık, 12 sanığın, 'trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

7'Sİ ASLİ, 5'İ TALİ KUSURLU

İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip Kemal Bahadır, Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi Kaplan'ın asli kusurlu; Orhan Karaoğlan, Kazım Kılıç, Hüseyin Ay, Özgür Ermiş ve Aziz Azizoğlu'nun tali kusurlu olduğunun kabul edildiği kaydedildi. Savcılık, sanıkların 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

BUGÜN İLK DURUŞMA

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanık ile şikayetçiler katıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle adliye koridorlarında güvenlik önlemi alındı. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, davayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda kişi izledi. Kimlik tespitinin ardından duruşma, saat 09.30'da başladı.