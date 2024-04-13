Antalya\'da teleferik kazasından etkilenenlere yardım

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasından etkilenen yurttaşların acil ihtiyaçlarını gidermek için 15 kişilik PSD ve ASYA ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.

Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından asılı kalan kabinlerdeki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Bakanlığa bağlı 15 kişilik PSD ve ASYA ekibi aktif olarak alanda görev alırken, alanda yakınlarını bekleyen vatandaşlara psikolojik ilk yardım veriliyor. ASYA ekiplerince de vatandaşların çeşitli ihtiyaçları gideriliyor.

128 KİŞİ KURTARILDI

Son olarak ise İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'da teleferikte mahsur kalanlardan 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığını, 8 kabinde ise 43 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Memiş, mahsur kalan kişilerle sürekli irtibat halinde bulunduklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.