Antalya'da Termometreler 43 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
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Antalya'da Termometreler 43 Dereceyi Gösterdi

Antalya'da termometreler 43 dereceye kadar çıkarken, sıcak havadan dolayı cadde ve sokaklar boşaldı. Kent sakinleri sahillere akın ederek denize girdi ve güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı. Meteoroloji verilerine göre yarın da sıcak hava etkisini sürdürecek.

14.06.2024 15:34
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Antalya'nın sıcaklıkla imtihanı: Termometreler 43 dereceyi gösterdi, güneşten korunmak için şemsiyeler açıldı

Seyir terası boşaldı, ağaç gölgeleri sığınak oldu

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da termometreler 43 dereceye kadar çıktı. Sıcak havadan dolayı cadde ve sokaklar boşalırken, sahillere akın eden kent sakinleri bol bol denize girdi, yakıcı güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Antalya, değim yerindeyse yanıyor. Termometreler kentte 43 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 30 ila 40 bandında seyretti. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler ise sahillere akın etti. Sahile yürüyerek giden birçok vatandaş, kışın yağmurlu havada açtıkları şemsiyeleri bu sefer güneşten korunmak için açtı.

Dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise yerli ve yabancı tatilci yoğunluğu yaşandı. Sahilde bol bol denize girip serinleyenlerin yanı sıra güneşlenenlerin olduğu gözlendi. Bazı vatandaşlar ise sadece ağaç gölgelerinde yakıcı güneşten korunmaya çalıştı. Normal zamanlarda vatandaşların fotoğraf çekinmek için yarıştığı Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören seyir terasının ise boşaldığı görüldü.

"Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum"

Terasa gelen vatandaşlardan Burak Doğan, "Çok sıcak. Kimse arabadan inemiyor. Bugün karne günüydü, veliler bile arabaların içinde bekledi. Denize girip vatandaşlar serinliyor. Çalışanlar için çok zor" dedi.

Sıcaktan bunalı kendini sahile atanlardan Aleyna Yörük, "Hava birden sıcak oldu. Biz de kendimizi denize attık. Aynı zamanda da güneşleniyoruz. Sahil çok kalabalık. Herkes sıcaktan kaçıp buraya gelmiş. Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre sıcak havanın yarın da etkisini sürdürecek.

Kaynak: İHA

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