Antalya'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Abdullah Köylü yönetimindeki 01 TU 670 plakalı tır, D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından tırın kapağı açılarak çıkarıldı.
Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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