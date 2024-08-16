Antalya\'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde, İbrahim K. yönetimindeki 07 FLP 48 plakalı tır ile Şaziye Ç. idaresindeki 07 MJB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sebahat Karazor (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36) ve beraberindeki Erdal K. (74) ile Erdal Talha Ç. (2) kaza yerine gelen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Sebahat Karazor'un cenazesi, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü İbrahim K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.