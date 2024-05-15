Antalya'da tır şarampole düştü, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da tır şarampole düştü, sürücü kurtarıldı

Antalya\'da tır şarampole düştü, sürücü kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tır, bariyere çarparak şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

15.05.2024 09:33
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Antalya'nın Serik ilçesinde bariyere çarparak şarampole düşen tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özgür Eryılmaz (27) idaresindeki 03 ADR 114 plakalı tır, Antalya- Alanya karayolu Aşağı Kocayatak mevkisinde bariyere çarparak şarampoldeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücü Eryılmaz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Eryılmaz, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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