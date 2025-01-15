Antalya\'da Tır Yangını

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Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'dan Antalya'ya gelen Ali İhsan Haberdar'ın kullandığı 07 BYC 158 plakalı briket yüklü tır, Taşlıca Mahallesi'nde dorse kısmından alev aldı.

Alevleri fark eden Haberdar, tırı yolun kenarına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Haberdar, gazetecilere, rampadan aşağıya inerken birden dorsenin yanmaya başladığını söyledi.

Alevleri görünce hemen aracı durdurduğunu ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Haberdar, "Ölen ya da yaralanan olmadan müdahale edildi. Araçta ciddi hasar oluştu." dedi.