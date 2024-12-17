ANTALYA'da alt geçitten çıkan Muhammet G.'nin (64) otomobili, öndeki otomobile çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammet G.'nin kullandığı 07 EDL 01 plakalı otomobil, Şarampol 1 alt geçidinden çıktığı sırada önündeki 06 GA 2566 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 06 GA 2566 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A. (27), tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken bulvar üzerinde uzun trafik oluştu.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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