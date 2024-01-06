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Antalya'da trafik kazası geçiren siroz hastasına bağışlanan karaciğer nakledildi - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazası geçiren siroz hastasına bağışlanan karaciğer nakledildi

Antalya'da 30 yıl önce trafik kazası geçiren ve sol bacağı ampute edilen siroz hastasına, beyin ölümü gerçekleşen bir gencin bağışlanan karaciğeri nakledildi. Sadık Yeşil isimli hasta, uzun süren tedavisinin ardından siroz teşhisi konuldu ve organ nakli merkezine başvurdu. Ancak uygun donör bulunamadığı için tedavisi hastanede devam etti. Sonunda, 20 yaşındaki bir gencin beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, gencin karaciğerini Sadık Yeşil'e nakletti. Nakil sonrası hastanın şikayetleri azaldı ve sağlığı iyileşmeye başladı.

Antalya\'da trafik kazası geçiren siroz hastasına bağışlanan karaciğer nakledildi
06.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:07
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Antalya'da, 30 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağı ampute edilen siroz hastasına, geçirdiği kazada ağır yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan karaciğeri nakledildi.

Denizli'de yaşayan 63 yaşındaki Sadık Yeşil, 30 yıl önce motosiklet kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yeşil'in sol bacağı ampute edildi.

Uzun süren tedavisinin ardından bazı şikayetleri artan Yeşil'e, başvurduğu hastanede siroz teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyen Yeşil, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Burada nakil olması önerilen Yeşil, organ bağış sırasına alındı.

Şuur kaybı yaşayan Yeşil'e iki çocuğu ve damadı karaciğerinden parça vermek için tetkik yaptırdı. Tahlillerde damadının dokuları uyumlu çıkmayan, iki çocuğu da kilolu olduğundan nakil yapılamayan Yeşil'in tedavisine bir süre hastanede devam edildi.

Oğlu 50 günde 11 kilo verdi

Babasına can olabilmek için sıkı diyete giren oğlu Tuncay Yeşil, 50 günde 11 kilo verdi. Yeşil, kilo vermek için mücadele ederken Sadık Yeşil'in 03.00'te çalan telefonla hayatı değişti.

Antalya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki E.P, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve gencin beyin ölümü gerçekleşti, ailesi çocuklarının organlarını bağışladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı Başkanlığındaki ekip, gencin karaciğerini Sadık Yeşil'e nakletti.

Hastanede tedavisi süren Yeşil, AA muhabirine, bacağını kaybedince malulen emekli olduğunu, 13 yıldır siroz hastalığı çektiğini söyledi.

Organ bağış sırasında bir defasında çağrıldığını anlatan Yeşil, "Organ çıkmıştı bana ama o süreçte zona hastalığına yakalandığımdan nakledilemedi. İkinci çıktığında gece 03.00'te aradılar, hemen geldik, nakil olduk. Allah razı olsun hocalarımızdan, organ bağışını yapan aileden. Ölen genç için sürekli dua ediyorum, o da kazada vefat etmiş." diye konuştu.

Rahatsızlıklarından dolayı yürüyemediğini, ellerinin titrediğini anlatan Yeşil, "Haftanın üç-dört günü yatarak tedavi görüyordum. Tüm hastalarımız umudunu kaybetmesin, benimki zorlu bir süreçti ama oldu. Nakilden sonra şikayetlerim azaldı." dedi.

Eşi Ayşe Yeşil ise bağış yapan aileye dua ederek, "Allah bağış yapan o aileden razı olsun." ifadesini kullandı.

Babası için kilo veren Tuncay Yeşil, "Nakilden sonra sağlığı iyiye gidiyor. Bağışlanan organ trafik kazasından gelmiş. Kendisinin de 30 yıl önce sol ayağı trafik kazası sonrası ampute edilmişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Akdeniz Üniversitesi, Organ Nakli, Denizli, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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