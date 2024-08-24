Antalya'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini denetledi - Son Dakika
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Antalya'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini denetledi

Antalya\'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini denetledi

Antalya'da trafik polisleri, kentte kalabalığın yoğun olduğu noktalarda motosiklet sürücülerini denetledi. Ekipler, ekipmanları ve ehliyeti eksik olan, alkollü motosiklet kullanan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

24.08.2024 09:39
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ANTALYA'da trafik polisleri, kentte kalabalığın yoğun olduğu noktalarda motosiklet sürücülerini denetledi. Ekipler, ekipmanları ve ehliyeti eksik olan, alkollü motosiklet kullanan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği, dün akşam saatlerinde kentin yoğun olduğu bölgelerde motosiklet sürücülerini denetledi. Trafik polisleri Konyaaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletlileri durdurdu. Motosiklet sürücülerine ehliyet ve kask kontrolü yapan ekipler, alkolmetre ile sürücülere alkol testi de yaptı. Denetimlerde durdurulan motosiklet sürücüsü Emre Ö.'ye kontrollerde 3,0 promil alkollü çıkmasından kaynaklı 6 bin 349 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde; 2 sürücüye alkollü motosiklet kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 4 sürücüye yetersiz ehliyet bulundurmaktan, 8 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 8 motosiklette yolcu olarak bulunan kişilere kask takmamaktan ve kaldırımı motosiklet yolu olarak kullanan 1 sürücüye para ceza kesildi.

Akşam saatlerinde başlayan denetimler, kentin farklı noktalarında gece saatlerine kadar sürdü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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