Antalya'da Turizm Hareketliliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Turizm Hareketliliği Devam Ediyor

Antalya\'da Turizm Hareketliliği Devam Ediyor
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Yılbaşından bu yana 8,5 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya, sonbaharda da yoğunluk bekliyor.

Yıl başından bu yana 8,5 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yaz dönemindeki yoğunluğun sonbahar aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Sahilleri, doğal güzellikleri, koyları ve farklı konseptlerdeki konaklama tesisleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da turizm hareketliliği haziran ayından itibaren arttı.

Belek, Kundu, Kemer ve Alanya başta olmak üzere kentin önemli turizm merkezlerindeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıkarken, yıl başından bu yana Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 8 milyon 600 bini aştı.

Yaz dönemindeki hareketliliğin yanı sıra sonbahar aylarında düzenlenecek uluslararası organizasyonların da turizm sezonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Antalya, ekim ayında Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026), kasımda ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın ??????? 31. Oturumu'na (COP31) ev sahipliği yapacak.

Rakamlar geçen sene seviyelerinde seyrediyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, yılın başında yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünü olumsuz etkilediğini ancak sezonun hızlı şekilde toparlandığını söyledi.

Turizm rakamlarının geçen yılki seviyelerde seyrettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Rakamlar geçen sene seviyelerinde seyrediyor. Turizmde pozitif bir görüntü var. Sonbaharda, mayısta, nisanda kaybettiğimiz turist sayısını karşılayacak çok önemli faaliyetlerimiz var. COP31 gibi, 100 binlerin üzerinde misafir ağırlayacağız. Yine Uluslararası Uzay Kongresi var ekim ayının başında ve benzeri uluslararası etkinliklerimiz var. Bunlar aralık sonuna kadar devam edecek. Bu da Antalya turizminde bu yıl sezonu uzatacak. İlkbahardaki kayıpları izole edeceğimizi düşünüyorum."

Şahin, Antalya'nın ve Türkiye'nin turizm sektöründe güçlü bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

8,5 milyon turist sayısını geçtik

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek de küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle turizm sezonuna endişeli başladıklarını ancak yaz döneminde beklentilerin karşılandığını dile getirdi.

Antalya'nın yabancı turist sayısının 8,5 milyon seviyesini aştığını aktaran Çek, şunları kaydetti:

"Antalya'ya yabancı turist gelişlerine baktığımızda 8,5 milyonları geçtiğini görüyoruz. Geçen seneye göre yüzde 7'lik bir kaybımız var ama jeopolitik durumları göz önüne aldığımız zaman bu da iyi bir noktadır. Ağustosta bölgedeki otellerin tamamı dolu, geçen seneki rakamlar yakalanacak gibi, belki üzerine çıkılabilecek gibi ağustos özelinde. Eylül, ekim, kasım aylarında da güzel organizasyonlar var, Türkiye'yi bekleyen."

Antalya'da en fazla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan turist ağırladıklarını belirten Çek, turizmde pazar çeşitliliğinin önemine dikkati çekti.

İç pazarda da hareketliliğin arttığını ifade eden Çek, temmuz sonu itibarıyla Antalya'da yerli turist sayısında yüzde 9 artış görüldüğüne işaret etti.

Kasım sonuna kadar iyi bir sezon bekliyoruz

Belek Turizm Merkezi'ndeki The X Belek Otel Satış Pazarlama Direktörü Emre Yaman ise temmuz ayının başından itibaren turizmde yükseliş yaşandığını söyledi.

Ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin rezervasyonların da iyi seviyede olduğunu belirten Yaman, Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31'in Antalya'daki turizm hareketliliğini destekleyeceğini dile getirdi.

Yaman, "Kasım sonuna kadar iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Hem hava durumu hem de Antalya'da gerçekleşecek toplantılar, seminerler sayesinde sezonumuz kasım sonuna kadar rahat bir şekilde uzadı diyebiliriz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Turizm Hareketliliği Devam Ediyor - Son Dakika

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