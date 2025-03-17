Antalya'da Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi Gerçekleştirildi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk-Alman Gençlik Köprüsü Programı kapsamında gençlik değişimine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir Nürnberg Belediyesi ile birlikte girişimcilik ve sosyal girişimcilik temalı "Şehrini Tasarla" gençlik değişimi projesini gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlik değişimine ev sahipliği yaptı. Türk-Alman Gençlik Köprüsü Programı kapsamında gerçekleşen etkinlikte gençler, girişimcilik alanında eğitimler alırken, Antalya'yı tanıyarak kültürel etkileşim fırsatı buldu. Program kapsamında gençler, Antalya'nın tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı. HUB Antalya, Kaleiçi ve Konyaaltı Beachpark gibi noktaları gezen katılımcılar, yat turu ve akvaryum gezisi gibi etkinliklerle dolu bir hafta geçirdi. Program için gelen gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile de bir araya geldi. Cansel Tuncer, gençlerin programda yer almalarının önemine vurgu yaparak, Antalya hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde konaklayan gençler, öğlene kadar kampta uzman eğitmenlerden girişimcilik eğitimi alırken, öğleden sonraları ise farklı alanlarda çalışma ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretlerde gençler girişimcilik konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi.

"Türk çayı ise yeni favori içeceğim oldu"

Katılımcılardan Marek Steffel, Nürnberg'den gelen gençlerden biri olarak Antalya deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Her şey çok iyi organize edilmişti. Yemekler lezzetliydi, insanlar samimiydi ve kendimi çok iyi hissettim. Yaptığımız tekne turu ve Antalya'nın muhteşem manzaraları unutulmazdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Hanım'la görüşmemiz de benim için çok önemliydi. Türk çayı ise yeni favori içeceğim oldu."

"Türk arkadaşlarımızla büyük bir dostluk kurduk"

Genç katılımcıların lideri Michaela Wolf ise Antalya'nın büyüleyici bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu program bizim için harika bir deneyim oldu. Gençler, bağımsızlık ve farklı kültürleri öğrenme konusunda çok şanslıydı. Türk arkadaşlarımızla büyük bir dostluk kurduk ve bir sonraki programda yeniden buluşmayı çok isteriz. Antalya gerçekten büyüleyici bir şehir ve buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.