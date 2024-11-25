Antalya\'da Uçakta Motor Yangını: 89 Yolcu ve 6 Mürettebat Güvenle Tahliye Edildi

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UÇAKTA 89 YOLCU, 6 MÜRETTEBAT BULUNDUĞU AÇIKLANDI; 2 DAKİKA İÇERİSİNDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞ

Antalya Valiliği, havalimanına inişinde motor yangını yaşanan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Kasım Pazar günü (bugün) Rusya Sochi havalimanından havalanan AZO5051 sefer sayılı Azimuth Airlines firmasına ait uçak Fraportav Antalya Havalimanı 36R pistine indikten sonra saat 21.34'te motor yangını sebebi ile acil durum deklare etmiştir. 23 saniye içerisinde Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tarafından yangına müdahale edilmiş, 2 dakika içerisinde saat 21.36'da yangın kontrol altına alınmış, 9 dakika içerisinde saat 21.43'te pist üzerinde uçaktaki 89 yolcu ve 6 mürettebat sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye edilmiştir. İlgili pistte 25 Kasım Pazartesi saat 03.00'a kadar inişler kapalı olacak ve havayolu trafiği diğer pistlerden sağlanacak" denildi.