Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Minivanda 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Minivanda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta kontrolden çıkan minivan uçuruma yuvarlandı; 5 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan minivan, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, minivandaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin cenazeleri halat sistemi kurarak bulundukları yerden kara yoluna taşıdığı belirtildi.

Kaza yeri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Vali Şahin kaza yerinde incelemede bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, kazanın 09.45 sıralarında Konya-Antalya kara yolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kazada Aslan ve Uğurlu ailesinden 5 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Şahin, "Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşların araç içerisinden çıkarılması da tamamlandı." diye konuştu.

Acı bir kaza ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yoğun bir yol. Özellikle Konya'dan hafta sonunu Antalya'da geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı bir yol. Virajlı, eğimli bir yol. Kamyonlar da var. Kazanın sebebi net değil ama aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüphe. Bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor."

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Acil Durum, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Minivanda 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:39
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
13:16
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 14:53:00. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Minivanda 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.