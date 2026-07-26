Antalya'da Uçuruma Yuvarlanan Minivanda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan minivandaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan minivan, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, minivandaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin cenazeleri halat sistemi kurarak bulundukları yerden kara yoluna taşıdığı belirtildi.

Kaza yeri, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Vali Şahin kaza yerinde incelemede bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, kazanın 09.45 sıralarında Konya-Antalya kara yolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kazada Aslan ve Uğurlu ailesinden 5 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Şahin, "Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşların araç içerisinden çıkarılması da tamamlandı." diye konuştu.

Acı bir kaza ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yoğun bir yol. Özellikle Konya'dan hafta sonunu Antalya'da geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı bir yol. Virajlı, eğimli bir yol. Kamyonlar da var. Kazanın sebebi net değil ama aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüphe. Bu konudaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor."