Antalya'da Uluslararası X-WATERS Açık Su Yüzme Yarışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası X-WATERS Açık Su Yüzme Yarışı Gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 30 ülkeden binin üzerinde yüzücünün katıldığı uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS, Konyaaltı plajında gerçekleştirildi. Yarışın startını veren Başkan Muhittin Böcek, spora destek verdiklerini vurguladı.

03.05.2025 16:24
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Ekdağ 1 No'lu plajı, uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS'a ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden binin üzerinde yüzücünün katıldığı yarışların startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yüzücülere başarılar diledi.

30 ülkeden ve yurt içinden profesyonel ve amatör sporcuların mücadele ettiği uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS, Antalya'da binlerce yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan yarış, Antalya Valiliği koordinasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile yapıldı.

Yarışların startını, Başkan Böcek ve Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu birlikte verdi.

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve protokol üyeleri ile birlikte bir süre yarışları izleyen Başkan Böcek, "30 ülkeden binin üzerinde sporcumuza ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyorum. Spor iyileştiricidir. Bu anlamda açık yüzme yarışları ile ilgili bütün sporcularımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tüm kurum kuruluşlarla, Valiliğimiz ile beraber Akdeniz'de bu etkinliklerin devamını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan yurt içi ve yurt dışından gelen yüzücülerimize 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı yarışmada, yüzücüler Akdeniz'de kulaç attı. Sahilde toplanan vatandaşlar da yarışları heyecanla izledi.

5 kilometrelik etabın sonunda erkekler kategorisinde Stamina Swimming Club adına yarışan Aleksandr Kaluzhskii birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise World Class Club adına yarışan Ekaterina Sokolova birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışlar sürerken hafta sonunu geçirmek için Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar da müzik ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik alanında keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Uluslararası X-WATERS Açık Su Yüzme Yarışı Gerçekleşti - Son Dakika

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