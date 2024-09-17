Antalya'da Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Eğitim Desteği

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için başlattığı 10 bin TL'lik eğitim desteği için başvurular, 30 Eylül 2024 tarihine kadar alınacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Burstan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, başvurularını 30 Eylül'e kadar 'basvuru.antalya.bel.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. Eğitim desteği 4'er aylık iki dönem halinde 5'er bin lira şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

Burs başvurusu yapacak öğrencilerin Antalya il sınırlarında ikamet kaydı bulunması, yeni eğitim döneminde üniversite sınavını kazanmış ve kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmış olması gerekecek. Eğitim desteğinde açık öğretim ve uzaktan öğretim başvuruları kabul edilmeyecek.