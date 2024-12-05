Antalya\'da Üst Geçitte İkna Çabası

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ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartışan Metin B. (35), üst geçide çıkınca ekipleri harekete geçirdi. Metin B., kız arkadaşının olay yerine gelmesiyle üst geçitten indi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Kız arkadaşıyla bir süre önce tartışan Metin B., akşam saatlerinde üst geçide çıkarak, sarkmaya başladı. Uzun süre tehlikeli hareketler sergileyen Metin B.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, Metin B.'yi üst geçitten indirmek için uzun süre çaba sarf etti. Ekiplerin çabalarına karşılık vermeyen Metin B., kız arkadaşının gelmesini istedi.

KIZ ARKADAŞI GELİNCE İKNA OLDU

Kendisine ulaşılmasının ardından olay yerine gelen kız arkadaşı, üst geçide çıkarak Metin B.'yi ikna etmeye çalıştı. 'Bir daha yalan söylemeyeceğim, inan bana' diyerek telkinde bulunan kadın, kısa süre sonra Metin B.'yi ikna etti. Metin B., kız arkadaşıyla birlikte üst geçitten indi. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Metin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,