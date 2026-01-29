Antalya, Türk Müziğinin Unutulmaz İsimlerini "Ustalara Saygı" Konseriyle Anacak - Son Dakika
Antalya, Türk Müziğinin Unutulmaz İsimlerini "Ustalara Saygı" Konseriyle Anacak

29.01.2026 11:59  Güncelleme: 13:35
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş gibi Türk müziğinin unutulmaz isimlerini anmak için 'Ustalara Saygı' konseri düzenliyor. Konser, 4 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından düzenlenecek "Ustalara Saygı" konseri, 4 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Umut Özdiken şefliğinde sahnelenecek konserde, Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin düzenlemeleri seslendirilecek.

Özel gecede Ümit Burak Tekinay, Elif Eda Saraçlar ve Hale Ciğer; Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş, Ayten Alpman, Tanju Okan ve Berkant gibi isimlerin unutulmaz şarkılarına yeniden hayat verecek.

Kaynak: ANKA

