Antalya'da Usulsüz Et Taşımacılığına Cezai İşlem

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri işbirliğiyle Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İzmir'den Antalya'ya gönderilen 300 kilogram küçükbaş ve büyükbaş hayvan etinin usulsüz şekilde taşındığı tespit edildi. Ekipler, etlere el koyarken, etleri taşıyan otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri denetimler sırasında bir otobüs firmasından çöp poşetleriyle şüpheli malzeme taşındığını fark etti. Poşetleri kontrol eden ekipler, sağlıksız koşullarda taşınan 9 adet çöp poşetinde yaklaşık 300 kilogram et buldu.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imhaya gönderildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına da cezai işlem uygulandı.

"Hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar İşletme Şefi Erdoğan Delice, insan sağlığını tehdit edecek şekilde usulsüz et taşımacılığa fırsat vermediklerini belirterek, "İzmir ilinden Antalya terminaline usulsüz yollarla taşınan 9 poşet içinde 300 kilogram et tespit edildi. Kontrollerinden ardından Terminal Zabıta Amirliğimiz bilgilendirildi. Daha sonra Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçilerek yasal prosedürler ne gerektiriyorsa onları gerçekleştirdik. Antalya Otogar Terminali'nde görevli olan zabıta personelinden güvenlik görevlisine, hareket personelinden temizlik işleri personelimize kadar bütün personelimizle yaptığımız koordineli çalışmayla şüpheli gördüğümüz paketlere hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz" dedi.