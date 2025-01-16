Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

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Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 212 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 13 şüpheli gözaltına alınarak bunlardan 7'si cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 60 gram eroin, 810 A4 maddesi, 377 sentetik ecza, 259 gram esrar, 118 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu hap, 7 gram kokain, 6 hassas terazi, 6 silah ve 66 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 8 oturumda 122 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.