Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
