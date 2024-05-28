Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Antalya\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

28.05.2024 11:33
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şüpheli kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yaptı.

Özel harekat polisleriyle birlikte Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Operasyonda, 81 kilo 560 gram metamfetamin, 529 sentetik kannabinoid A4 maddesi, 4 kilo 835 gram eroin, 7 bin 500 uyuşturucu hap ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu yakalama tek seferde yapılan en büyük metamfetamin yakalaması olup, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak 'Temiz Türkiye' için uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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