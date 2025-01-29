Antalya'da Vektörlerle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla vektörlerle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kış aylarında özellikle larva ve uçkun oluşumuna zemin hazırlayan alanlara yönelik ilaçlama işlemleri yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, 19 ilçede 913 mahallede görevlendirilen yaklaşık bin 500 personel ve 110 araçla sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve fare gibi haşerelere karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalarda, kış aylarında özellikle larva ve uçkun oluşumuna zemin hazırlayan alanlara yönelik ilaçlama işlemleri yapılıyor.

"Personellerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan eğitimin sonun çalışmalarını gerçekleştiriyor"

Çevre sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Fatma Damla Kılınç, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "19 ilçede 913 mahallede yaklaşık bin 500 personel ve 110 araç ile çalışmalarımız sürüyor. Sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare gibi canlılara yönelik larva ve uçkun mücadelesini kış aylarında da aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Vektörle mücadele yapan personellerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan eğitimin sonunda biyosidal ürün uygulayıcısı belgesini alarak sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor" dedi.