Antalya\'da Yabancı Uyruklu Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.
Tuzcular Mahallesi, Paşa Cami Sokak'ta müstakil evde oturan Alman vatandaşı A.S.'den haber alamayan Rusya'daki arkadaşı, durumu aynı binadaki komşularına bildirdi.
Bahçeden içeriye giren komşusu A.S'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, A.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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