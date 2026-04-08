Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Yoğun Yağışlar Sivrisinek Üreme Alanlarını Artırdı

08.04.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki yoğun yağışların taban suyu seviyesini artırarak sivrisinek üreme alanlarının çoğalmasına yol açtığı bildirildi. Prof. Dr. Hüseyin Çetin, ilaçlamanın tek başına yeterli olmayacağına ve vatandaşların su birikintilerini engellemesi gerektiğine dikkat çekti.

Antalya'da son yılların en yoğun yağışları, taban suyu seviyesini yükselterek geniş alanlarda su birikintilerine yol açtı. Bu durum, sivrisinekler için üreme alanlarının artmasına neden oldu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yağış rejimi bu şekilde devam ederse çok sayıda üreme alanı oluşacağını ve mücadelenin zorlaşacağını belirtti. Sadece ilaçlamanın yeterli olmayacağını, vatandaşların da çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın iklimi yıl boyunca sivrisinek gelişimine uygun olduğu için, özellikle konut çevrelerinde su birikintilerinin tahliye edilmesi, kova ve varillerdeki suların üzerinin kapatılması veya ortadan kaldırılması önerildi. Prof. Dr. Çetin, Asya kaplan sivrisineğinin bölgede yaygınlaştığını ve küçük su birikintilerinde bile gelişebildiğini vurguladı. Bu türün yumurtalarının kuraklığa 6 ay dayanabildiğini ve gündüzleri aktif olduğunu belirterek, vatandaş katkısının mücadelede büyük önem taşıdığını söyledi. Belediyeler, ilgili kurumlar ve vatandaşların birlikte hareket etmesi durumunda sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hüseyin Çetin, Antalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:03:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.