Antalya'da Yoğun Yağışlar Sivrisinek Üreme Alanlarını Artırdı

Antalya'da son yılların en yoğun yağışları, taban suyu seviyesini yükselterek geniş alanlarda su birikintilerine yol açtı. Bu durum, sivrisinekler için üreme alanlarının artmasına neden oldu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yağış rejimi bu şekilde devam ederse çok sayıda üreme alanı oluşacağını ve mücadelenin zorlaşacağını belirtti. Sadece ilaçlamanın yeterli olmayacağını, vatandaşların da çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın iklimi yıl boyunca sivrisinek gelişimine uygun olduğu için, özellikle konut çevrelerinde su birikintilerinin tahliye edilmesi, kova ve varillerdeki suların üzerinin kapatılması veya ortadan kaldırılması önerildi. Prof. Dr. Çetin, Asya kaplan sivrisineğinin bölgede yaygınlaştığını ve küçük su birikintilerinde bile gelişebildiğini vurguladı. Bu türün yumurtalarının kuraklığa 6 ay dayanabildiğini ve gündüzleri aktif olduğunu belirterek, vatandaş katkısının mücadelede büyük önem taşıdığını söyledi. Belediyeler, ilgili kurumlar ve vatandaşların birlikte hareket etmesi durumunda sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınabileceği ifade edildi.