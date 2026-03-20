Antalya'da Yangın: 3 Gözaltı
20.03.2026 10:30
Kepez'de 5 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği yangında 3 kişi gözaltına alındı.

VALİ ŞAHİN: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez'de 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu'nun da eşlik ettiği Vali Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu gece maalesef çok felaket bir hadise yaşadık. Bayram sabahına Antalyalılar, bu acı haberle uyandı. Kepez ilçesindeyiz. Burada gördüğünüz gibi seralar var. Sera işçilerinin kaldığı konteynerlerde bu gece sebebi henüz tespit edemediğimiz bir yangın çıkıyor ve 3 konteyner alev alıyor. Burada bir anne ve 5 çocuğu, en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olmak üzere 6. Sera işçisi ve çocuklarını kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralı var. Yaralılardan birinin durumu hayati tehlike kaydıyla takip ediliyor. Diğerlerinin durumu iyi. 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Öte yandan dumandan etkilenen 4 kişinin yanı sıra söndürme çalışmalarına yardım eden bir kişinin de hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Konteynerlerin yanındaki bir hafif ticari aracın da yandığı görüldü.

Kaynak: DHA

Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı 1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Steven Gerrard’dan Galatasaray hakkında skandal sözler Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

10:41
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt
Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
