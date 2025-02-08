Antalya'da Yangın: Baba ve Oğul Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Baba ve Oğul Son Anda Kurtuldu

Antalya\'da Yangın: Baba ve Oğul Son Anda Kurtuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde sobadan çıkan yangında, Serkan Kurtçu dışarı çıkarak canını kurtardı. Baba Fahri Kurtçu ise küle dönen evini gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

08.02.2025 17:35  Güncelleme: 17:38
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ANTALYA'da Serkan Kurtçu (28), yaşadığı evde çıkan yangından pencere camını kırıp, dışarı çıkarak kurtuldu. Yangını duyup gelen baba Fahri Kurtçu (64) da küle dönen evini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6343 Sokak'taki hurdacılıkla geçimini sağlayan Fahri Kurtçu ile oğlu Serkan Kurtçu'nun yaşadığı gecekonduda, saat 13.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden Serkan Kurtçu, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevleri söndüremeyen Serkan Kurtçu, pencere camını kırıp dışarı çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINI DUVARA YASLADI

İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken, Fahri Kurtçu, evinin yanışını büyük üzüntü ile izledi. Gecekonduyu saran yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Zaman zaman ekiplere yardımcı olmak isteyen baba Kurtçu, evin yanmış odalarına baktıktan sonra başını duvara yasladı. Alevlerden canını zor kurtaran Serkan Kurtçu da babası gibi büyük üzüntü yaşadı. Dumandan etkilenen baba ve oğluna sağlık ekibi ambulansta ilk yardımda bulundu.

'ALEVLER YÜZÜME VURUNCA DIŞARIYA ÇIKAMADIM'

Yangında pencere camını kırarak dışarıya çıktığını anlatan Serkan Kurtçu, "Terastan dumanlar çıktı. Kapıya doğru koştum ancak alevler yüzüme vurmaya başladı, çıkamadım. Pencereyi kırdım, dışarıya çıktım. Babamla evde yaşıyorduk ama o dışarıya çıkmıştı. Benden başka kimse evde yoktu. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum. Ev diye bir şey kalmadı" dedi.

'ODUN KIRIYORDUM, BİR ANDA KARA DUMANLARI GÖRDÜM'

Yangını gören Kurtçu'nun komşusu, "Dışarıda odun kırıyordum. Bir baktım kara duman geliyor. Koştum, ev alevler içerisinde. İçeride biri varmış ama o da ben komşudan hortum almaya gidene kadar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Baba ile oğlu beraber yaşıyordu" diye konuştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yangın: Baba ve Oğul Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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