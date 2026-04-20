Antalya'da Yangın Davası: 2 Tutukluya Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Berna Shermetova (45) ile Muharrem Barış'ın (57) yaşamlarını yitirdiği yangınla ilgili sanıklar Mehmet U. ve İsmail Ö. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis olay yeri inceleme, itfaiye ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan raporlara yer verildi.

Olay yeri inceleme raporunda, tek katlı müstakil evin bahçe kapısında yanıcı madde yazılı boş teneke olduğu, evin içinde 2 kişiye ait cesetlerin bulunduğu belirtilen iddianamede, evdeki bütün eşyaların yandığı ve evin çatısının çöktüğü kaydedildi.

Sanık Mehmet U, iddianamede yer alan ifadesinde, maktul Muharrem Barış'ın kendisine borcu olduğunu, aralarında husumet olmadığını, Muharrem Barış ve Berna Shermetova'nın öldüğünü internetten gördüğünü ileri sürdü.

Sanık İsmail Ö. ise yaşanan olayla bir ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

İddianamede tanık olarak ifadesi yer alan Z.H. de olay günü İsmail Ö. ve Mehmet U.'nun bir alacaklarının olduğunu söyleyerek arabayla bir adrese gittiklerini aktardı.

İsmail'in bilmediği bir eve gittiğini ve tekrar yanlarına geldiğini anlatan tanık, şunları kaydetti:

"Olaydan 2-3 saat sonra İsmail gittikleri evi yaktığını söyledi. Ardından internet haberlerine baktığımızda evin yandığını ve iki kişinin öldüğünü gördüm. İsmail konuşmamam için beni tehdit etti. Yaşanan olayın aramızda kalacağını, yoksa bize de zarar vereceğini söyledi."

İddianamede, gecekonduda yangın çıkararak 2 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle sanıklar Mehmet U. ve İsmail Ö. hakkında "canavarca hisle yangın çıkartmak suretiyle kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde 3 Şubat 2023'te bir gecekonduda çıkan yangında Berna Shermetova (45) ile Muharrem Barış (57) hayatını kaybetmiş, polisin yürüttüğü çalışma sonucunda olayla ilgili oldukları öne sürülen İsmail Ö. ve Mehmet U. ise 2025'te tutuklanmıştı.