Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle 2449. Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yaşayan Fatma Atalmış (77) ile eşi İbrahim Atalmış (80), komşularının yardımıyla evden çıktı. Dumandan etkilenen çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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