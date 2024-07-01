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Antalya'da yangında mahsur kalan hayvanlar hayvansever vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Alevlerin arasında mahsur kalan hayvanlar için seferber oldular

ANTALYA - Antalya'nın Lara bölgesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan hayvanlar için vatandaşlar seferber oldu. Alevlerin arasında yanmaktan son anda kurtarılan kaplumbağa üzerine su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.

Yangın, Dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yer alan Lara turizm bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ve arazözler sevk edildi. Bölgedeki esnaf ve tatilciler de alevlere su bidonlar, yangın tüpleri ve hortumlarla müdahalede bulundular. Yanan alanda mahsur kalan yavru köpeklerin olduğunu söyleyen bir kadın, uzun uğraşlar sonucunda yavru köpekleri yangın alanından kurtarırken, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa ise başka vatandaşların çabaları sonucu yanmaktan son anda kurtarıldıktan sonra üzerine soğuk su dökülerek yeniden hayata döndürüldü.