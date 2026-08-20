Antalya'da Yankesicilere Tutuklama
Antalya'da tramvayda cüzdan çalan 2 yankesici tutuklandı.
Antalya'da tramvayda bir yolcunun cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde Muratpaşa, İsmetpaşa ve Doğugarajı durakları arasında seyir halindeki tramvayda bir yolcuya ait cüzdanın çalınmasına ilişkin şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu G.S. ve K.I. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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