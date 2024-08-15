Antalya\'da yaralı yaban keçisi kurtarıldı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı.

Kuzdere Mahallesi Kesmeboğazı mevkisindeki dere yatağında yaralı bir yaban keçisi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Beydağları Sahil Milli Parkı ile Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri yönlendirildi.

Bölgedeki insan yoğunluğu nedeniyle korktuğu ve düştüğü değerlendirilen dişi yaban keçisi, ekiplerce dere yatağından çıkarılarak özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Kontrolde kalçasında kırık olduğu tespit edilen yaban keçisi, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilerek tedavi altına alındı.

Yaban keçisi, tedavisinin ardından tekrar Kesmeboğazı'na getirilerek doğaya salınacak.