Antalya'da Yargı Görev Değişiklikleri - Son Dakika
Antalya'da Yargı Görev Değişiklikleri

Antalya\'da Yargı Görev Değişiklikleri
18.03.2026 23:11
HSK kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı değişti, yargıda önemli atamalar yapıldı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise Antalya'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesi'nin 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, Antalya yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında Amasya hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman, Antalya hakimliği görevine atanarak Antalya'daki yargı kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Yargı Görev Değişiklikleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Yargı Görev Değişiklikleri - Son Dakika
