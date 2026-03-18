Antalya\'da Yargı Görev Değişiklikleri

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise Antalya'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesi'nin 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, Antalya yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Kararname kapsamında Amasya hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman, Antalya hakimliği görevine atanarak Antalya'daki yargı kadrosuna dahil oldu.