Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen soruşturma kapsamında, incelenen 17 şüphelinin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 325 milyon 509 bin lira para hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 1'inin yurt dışında olduğu tespit belirlendi.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 100 bin lira ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.