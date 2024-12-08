Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
O.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi'nde, evine gitmek için kendisine ait iş yerinden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yalçın'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yalçın, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazaya karışan sürücü O.D'nin olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi.
Polis ekiplerince sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?