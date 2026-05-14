Antalya'da Yayla Yolları Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Yayla Yolları Açılıyor

Antalya\'da Yayla Yolları Açılıyor
14.05.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan yayla yollarını açma çalışmaları sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yüksekliği 6 metreyi aşan yayla yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalyalılar ve turistlerin denize girdiği Konyaaltı sahil bandında soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletlerde bakım ve onarım ile temizlik ve boya çalışmaları yapan ekipler, bir yandan da yaylalarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, Akseki'deki 2 bin 500 rakımlı Göktepe Yaylası ile Manavgat'ın bazı mahallelerine ait yayla yollarının ulaşıma açılması için çaba gösteriyor.

Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Yörükler için önem taşıyan ve zaman zaman yüksekliği 6 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yayla yollarında iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Saraçlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğru, son 20 yıldır ilk defa bu kadar yoğun kar yağışı olduğunu belirtti.

Yaylaya yaklaşık 10 Yörük ailenin çıktığını bildiren Doğru, çalışmalar nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Biriminde görevli Murat Özkaynak da "Yayla yollarının açılması genellikle arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan aileler için çok önemli. Yer yer 6-7 metreyi bulan kar var. Biz de yolu açabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Yol açma çalışması bittikten sonra stabilize ve bakım onarım çalışmasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yayla Yolları Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yayla Yolları Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.