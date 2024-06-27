Antalya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Başlıyor

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, 29 Haziran'da başlayacak. Program, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve serbest zamanlarını uzman antrenörler eşliğinde en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenleniyor. Yaz spor okullarında çocukların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması, sporla tanıştırılması ve spor bilinci oluşturulması hedefleniyor. Antalya'nın 19 ilçesinde gerçekleştirilecek yaz spor okulları 40 branşta, GSB Engelsiz Spor Okulları ise 12 branşta faaliyet gösterecek. Açılış töreni 29 Haziran'da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

27.06.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları 29 Haziran'da başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl 81 ilde düzenli olarak gerçekleştirilen program, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler eşliğinde en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenleniyor.

Yaz spor okullarında çocukların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması, sporla tanıştırılması ve spor bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Antalya'nın 19 ilçesinde gerçekleştirilecek yaz spor okulları 40 branşta, GSB Engelsiz Spor Okulları ise 12 branşta gerçekleştirilecek.

Kentte 518 antrenör eşliğinde 5-18 yaş aralığında genç ve çocukları ağırlayacak yaz okullarının açılış töreni 29 Haziran'da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Antalya, Çocuk, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:39:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement