Antalya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Başlıyor

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Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları 29 Haziran'da başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl 81 ilde düzenli olarak gerçekleştirilen program, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler eşliğinde en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenleniyor.

Yaz spor okullarında çocukların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması, sporla tanıştırılması ve spor bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Antalya'nın 19 ilçesinde gerçekleştirilecek yaz spor okulları 40 branşta, GSB Engelsiz Spor Okulları ise 12 branşta gerçekleştirilecek.

Kentte 518 antrenör eşliğinde 5-18 yaş aralığında genç ve çocukları ağırlayacak yaz okullarının açılış töreni 29 Haziran'da Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.