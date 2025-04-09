Antalya'da Yeni Kreş Açılışı: 60 Öğrenci Kapasitesiyle Hizmete Girecek - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Kreş Açılışı: 60 Öğrenci Kapasitesiyle Hizmete Girecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesinde 60 öğrenci kapasiteli yeni bir kreş inşa ediyor. Kreş, eğitim sınıfları, yemekhane ve oyun alanları ile çocuklara kapsamlı hizmet sunacak.

09.04.2025 11:25  Güncelleme: 12:29
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, sayısını artırdığı kreşlere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Elmalı ilçe hizmet binası içerisinde yer alacak 60 öğrenci kapasiteli yeni bir kreş yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevleri'ne bir yenisini daha ekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi binası içerisinde yer alan 320 metrekarelik alan, kreş olarak hazırlanıyor. Üç eğitim sınıfı ile 60 öğrenci kapasitesine sahip olacak kreşte, yemekhane ve özel oyun odası da yer alacak. Kreşte çocukların güvenliği ve sağlığı için tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. İzolasyon, sınıf düzenlemeleri, duvar boyamaları ve güvenlik kamera sistemleri tamamlanan kreşin eşyaları ve oyun alanları özenle hazırlanıyor.

Hazırlıklar sürüyor

Kreşte devam eden çalışmalar ve son hazırlıklar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, "Başkanımız Muhittin Böcek'in her ilçeye kreş sözü doğrultusunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, Elmalı ilçemizde kreş ve gündüz bakımevi çalışmalarına başladı. İlçe hizmet binamız içerisinde 400 metre kare alanda 3 sınıf ve 60 öğrenci kapasiteli bir kreş yapıldı. Oyun alanları, atölyeler, yemekhane bölümü ile çocuklarımıza tüm imkanların sunulacağı tam donanımlı ve kapsamlı bir kreş hizmeti sunacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yeni Kreş Açılışı: 60 Öğrenci Kapasitesiyle Hizmete Girecek - Son Dakika

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