Antalya\'da Yeni Otobüsler Tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşımada kullanılmak üzere satın aldığı yeni otobüsleri düzenlenen törenle tanıttı.

Tanıtım programı, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye yöneticileri ve davetliler katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, kendi öz kaynaklarıyla ulaşım alanında yapılan yatırımların ilk etap teslimatının gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmaya devam edeceklerini söyleyen Özdemir, "Ulaşım alanında yaptığımız yatırımlarımızın ilk teslimatı 19 otobüsümüz belediyemizin önünde. Kentte rahat bir ulaşım için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yıl boyunca otobüs alımımız devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından yeni otobüsler program kapsamında tanıtılarak katılımcılar tarafından incelendi.