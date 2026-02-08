Antalyalı Gençler, Yerel Gençlik Forumu'nda Deneyimlerini, İhtiyaçlarını ve Taleplerini Paylaştı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğiyle yürütülen "Yerel Gençlik Politikası Programı" kapsamında Antalya Yerel Gençlik Forumu düzenlendi. Antalyalı gençler, kentte yaşadıkları deneyimleri, ihtiyaçlarını ve taleplerini doğrudan paylaşabilecekleri bir alanda bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve GoFor iş birliğiyle Yerel Gençlik Politikası Programı kapsamında "Gençlerin Günü" başlığıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndaki Sosyal Tesislerde Antalya Yerel Gençlik Forumu gerçekleştirildi. Foruma Antalya ve ilçelerinden gelen yaklaşık 100 genç katıldı.

Büyükşehir'den gençlere tam destek

Programın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, "Bugün burada konuşulan her cümle her söz her sorun ve çözüm önerisi Antalya'nın geleceği için bir nokta olacak. Büyükşehir Belediyemizin gençlik çalışmalarından da bahsedersek ilk olarak gençlerle ilgili birim kuruldu. Dört tane gençlik merkezi hizmet veriyor. Gençlik Kampı Eğitim Merkezi, Atatürk Parkı içerisinde Gençlik Merkezi var, girişimci gençlerle destek verebilmek için HUB Antalya Girişimcilik Merkezi ve Serik'te de Bilim Köyü merkezimiz var. Yakında da Alanya'da da bir gençlik merkezimiz kurulacak. Gençlik alanında çalışmalar yapan Gençlik Meclisimiz, Genç Antalya Gönüllüleri programımız, İzcilik programımız ve Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi programımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere destek vermeye ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençler, sekiz gençlik hakkında konuştu

Forumda gençler sekiz gençlik hakkı başlığı olan; ayrımcılıkla mücadele, barınma, çalışma, eğitim, ifade özgürlüğü, katılım, örgütlenme özgürlüğü ve sağlık hakkı başlıklarında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarıyla talep, ihtiyaç ve çözüm önerilerini tartışma fırsatı buldu.

Forum sonuçları açıklanacak

Forum sonrasında Antalya Yerel Gençlik Forumu-Araştırma Sonuçları Toplantısı yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda hem araştırma sonuçları hem de forumun sonuçları temsilcilerle paylaşılacak. Antalya Yerel Gençlik Forumu sonrasında politika metninin şekillendirilerek nisan ayı ortasına kadar Antalya Yerel Gençlik Politika Belgesi'nin kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.