Antalya'da yıkım çalışmasını film gibi böyle izlediler - Son Dakika
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Antalya'da yıkım çalışmasını film gibi böyle izlediler

Antalya'da bir binanın yıkım çalışması, çevredeki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Yıkımı meraklı gözlerle izleyenler, iş makinesinin her darbesinde panikledi. Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir binada devam eden yıkım çalışması, vatandaşların ilgisini çekti. Onlarca kişi orta refüje ve yol kenarlarında durup yıkım çalışmasını film izler gibi izledi. Kimisi yıkımı telefonlarıyla kaydederken kimisi de iş makinesinin her darbesinde panikledi. 4 katlı binanın üst parçasını kendinden tarafa yıkmaya çalışan operatör büyük çaba sarfetti. Caddeye yıkılma ihtimaline karşı görevliler zaman zaman trafiği durdurdu. Binanın etrafında metal bariyerlerle alınan güvenlik önlemlerine rağmen dökülen toz ve parçalara rağmen caddeden araçların geçmeye devam ettiği görüldü. Bir süre sonra iş makinesinin kolonları kırması sonucu bina kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam etti.

08.03.2024 19:25
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Antalya'da yıkım çalışmasını film gibi böyle izlediler

ANTALYA - Antalya'da bir binanın yıkım çalışması, çevredeki vatandaşların büyük ilgisini çekti. Yıkımı meraklı gözlerle izleyenler, iş makinesinin her darbesinde panikledi.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir binada devam eden yıkım çalışması, vatandaşların ilgisini çekti. Onlarca kişi orta refüje ve yol kenarlarında durup yıkım çalışmasını filim izler gibi izledi. Kimisi yıkımı telefonlarıyla kaydederken kimisi de iş makinesinin her darbesinde panikledi. 4 katlı binanın üst parçasını kendinden tarafa yıkmayta çalışan operatör büyük çaba sarfetti. Caddeye yıkılma ihtimaline karşı görevliler zaman zaman trafiği durdurdu. Binanın etrafında metal bariyerlerle alınan güvenlik önlemina karşı dökülen toz ve parçalara rağmen caddeden araçların geçmeye devam ettiği görüldü.

Bir süre sonra iş makinesinin kolonları kırması sonucu bina kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam etti.

Kaynak: İHA

Yeşilırmak Caddesi, Antalya, Kepez, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yıkım çalışmasını film gibi böyle izlediler - Son Dakika

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