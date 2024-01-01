Antalya\'da Yılın İlk Günü Denize Giren Turistler

Antalya'nın havası kış, denizi yaz: Turistler yılın ilk gününü denize girerek geçirdi

Kentte hava sıcaklığı yılın ilk gününde 15 derece ölçülürken deniz suyu ise 21 derece olarak kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığı 2024 yılının ilk gününde 15 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Kapalı ve zaman zaman yağmurun atıştırdığı havada sahile gelen vatandaşlar, denize girmenin tadını çıkardı, yeni yılın ilk gününü de çekindikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Turizmin başkenti Antalya, yeni yılın ilk gününde hava şartlarıyla geleneği bozmadı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'ye kadar ulaştı. Yılın ilk gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise havanın kapalı ve zaman zaman yağmur atıştırmasına rağmen sahillere geldi. Kent sakini ve turistler, sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girdi, bazıları ise balık tuttu. Anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekinirken, bir vatandaş da sahilde metal dedektörle değerli eşya aradı.

Spor amaçlı denize giren Hüseyin Yılmaz, "En güzel spor denize girmek. Vücudum daha hareketli oluyor. Hava şuan güzel, suda güzel. Dört mevsimi bir arada yaşıyorsun. Herkese tavsiye ederim" dedi.