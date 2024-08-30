Antalya'da Zafer Bayramı Sergisi ve Konseri

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zafer Haftası kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "30 Ağustos Zafer Bayramı" sergisi açtı. Büyükşehir Bando ve Kent Orkestrası da Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür Sanat Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisi açıldı. Serginin açılışına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İşgal, Kurtuluş, Kuruluş" konulu sergide Atatürk'ün nadir fotoğrafları ve video gösterimleri yer alıyor. Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan sergi, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesini ve zaferin coşkusunu yansıtan eserlerle Antalyalıları bekliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği özel sergi, 13 Eylül Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda da Zafer Bayramı konseri düzenlendi. 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konserde zafer şarkıları çalındı.