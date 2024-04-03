Antalya\'da Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele

Antalya'da yaş sebze ve meyve, süs bitkileri başta olmak üzere farklı alanlarda ürünleri kahverengi kokarca zararlısından korumak için tarlalara "Trissolcus Japonicus" adı verilen böceklerin salımı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) işbirliğinde, zararlı böceklerle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Aksu ilçesindeki 300 dönümlük narenciye bahçesinde düzenlenen programda, tarımda zararlılarla mücadelede faydalı böceklerin önemi anlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, bazı okullardan tarım alanında eğitim alan öğrenciler ile ziraat mühendisleri narenciye ağaçlarına "Trissolcus Japonicus" adı verilen faydalı böcekleri saldı.
Erkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin de etkisiyle yeni zararlı ve hastalıkların görülmeye başlandığını belirterek, bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapıldığını söyledi.
Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde yoğun şekilde karşılaştıkları kahverengi kokarca zararlısının Antalya'da görülmeden tedbir almaya çalıştıklarını aktaran Erkal, şunları kaydetti:
"Enstitülerimizin ürettiği faydalı böcekleri doğaya bırakıyoruz. Bu, en sağlıklı çevreci mücadele yöntemlerden biri. Saldığımız faydalı böcekler doğadaki zararlı böceklerin yumurtalarına parazitliyerek, oradan sağlıklı böcekler çıkıyor. İlk etapta binin üzerinde böcek salımı yaptık. Doğada fayda sağlayacak. Biyolojik mücadele kültürel önlemler, kimyasal mücadeleyi ciddi oranda azaltacaktır. Biyolojik mücadele ürün kalitesini artıracak, ilaç kalıntısı riskini ortadan kaldıracaktır."
BATEM Müdürü Ünlü ise turunçgilin unlu bitine karşı biyolojik mücadele uygulaması yaptıklarını, son yıllarda Karadeniz'de fındık bahçelerinde yoğun görülen kahverengi kokarca böceğinin arttığını dile getirdi.
Enstitü bünyesinde biyolojik mücadele laboratuvarının altyapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Ünlü, "Zararlı böceklerle mücadele için faydalı böceklerin üretimini yapıyoruz. Narenciye, tahıl, süs bitkileri, meyve, sebze başta olmak üzere 400'ün üzerinde kullanılacak." dedi.
Bahçe sahibi Ahmet Aras, 53 yıldır üreticilik yaptığını belirterek, 300 dönüm alanda parazitlerle mücadele için bahçesinden çalışmalara başlanmasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele - Son Dakika
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