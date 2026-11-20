Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirerek kültürlerarası etkileşime de zemin hazırladı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı küresel iklim zirvesi kapsamında Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Pasifik bölgelerinden çok sayıda temsilci, uzman ve çevre alanında çalışan paydaş Antalya'da buluşuyor.

Katılımcılar, ülkelerindeki çalışmaları ve deneyimleri paylaşırken farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma fırsatı da buluyor. Zirve, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni bağlantılar kurulmasına ve farklı coğrafyalardan insanların buluşmasına imkan sağlıyor.

"Buradan öğrenebileceğim çok şey oldu"

Güney Kore'den Youn Kim, AA muhabirine, ulusal bir şirkette görev yaptığını ve bu kapsamda COP31'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Zirvenin kendileri için yararlı olduğunu ve katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kim, "COP'u ilk kez ziyaret ediyorum ve iklim eylemiyle ilgili pek çok paydaş ve ortakla tanışmak benim için gerçekten çok anlamlı. Çünkü burada pek çok insan iklim hedefleri için gerçek bir eylem ortaya koymaya çalışıyor. Bu yüzden çok etkileyiciydi ve buradan öğrenebileceğim çok şey oldu." dedi.

Güney Koreli katılımcı Byungjin Lee de COP31 için geldikleri Antalya'nın kültürel zenginliklerini beğendiklerini ifade etti.

Biyoçeşitlilik projelerinin izlenmesinden sorumlu olduğunu belirten Lee, zirvede edindiği bilgileri ülkesinde hayata geçireceği projelerde kullanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Lee, "COP'a ilk kez geliyorum ve burada biyoçeşitlilik sektöründeki en güncel tartışmaları öğrenmek için bulunuyorum. Beklediğim gibi çok ilgi çekiciydi ve bu bilgiyle Kore'ye dönüp daha ilgi çekici ve verimli biyoçeşitlilik projeleri oluşturmaya çalışacağım." diye konuştu.

"COP, halkları ve uluslararası kimlikleri bir araya getiriyor"

Ekvador'dan katılan Soy Ines Morales Lastra, COP31'in farklı halkları ve uluslararası kimlikleri bir araya getirdiğini belirtti.

Zirvenin, iklim değişikliğinin ülkeleri ve toplulukları üzerindeki etkilerini duyurmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Lastra, şunları söyledi:

"COP, halkları ve uluslararası kimlikleri bir araya getiriyor. Böylece iklim değişikliğinin topraklarımızda ve topluluklarımızda yol açtığı olumsuz etkiler karşısında hissettiklerimizi kendi seslerimizle aktarabiliriz. Uyum ve azaltım önlemlerini hayata geçirmeliyiz ve bugün halihazırda kayıp ve zararlar hakkında konuşuyoruz. İklim değişikliği hayatımızı daha zor ve bizi daha savunmasız hale getiriyor."

Bolivya'dan katılan Maria Fernanda Olle ise COP31'de yer almaktan heyecan duyduğunu ifade etti.

Türkiye'ye gelmenin kendisi için ayrı bir deneyim olduğunu vurgulayan Olle, "Türkiye'ye kadar uzun bir yol katetmek bir deneyimdi. Katılmaktan çok mutluyuz ve insanlarla tanışmak, yeni simalarla bir araya gelmek, bağlantılar kurmak ve bolca networking yapmak için harika bir fırsat oldu. Dünyanın dört bir yanından burada bir araya geldiğimiz birçok arkadaşla tanıştım. Dolayısıyla katılmaktan çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kamerun'dan gelen Kalgon Pagna, ülkesini temsil etmek ve gelişmekte olan ülkelerin maruz kaldığı çevre tahribatına dikkati çekmek amacıyla zirveye katıldığını kaydetti.