Antalya\'daki COP31 Yeşil Alan\'da binlerce dronun kullanıldığı gösteri ilgi gördü

Antalya'daki COP31 Yeşil Alan'da binlerce dronun kullanıldığı gösteri ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 kapsamında Antalya'daki Yeşil Alan'da dron gösterisi düzenlendi. Binlerce dronun kullanıldığı gökyüzü gösterisi, etkinlik alanındaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
COP31 ALANINDA BİNLERCE DRONLA GÖSTERİ
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da devam ediyor. COP31 Yeşil Alan'da düzenlenen dron gösterisi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gökyüzünde gerçekleştirilen gösteride binlerce dron kullanıldı. Dronların oluşturduğu görüntüler, etkinlik alanındaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Göktan CANAZ/ANTALYA,
Kaynak: DHA
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