Antalya\'daki COP31 Yeşil Alan\'da binlerce dronun kullanıldığı gösteri ilgi gördü

COP31 ALANINDA BİNLERCE DRONLA GÖSTERİ

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da devam ediyor. COP31 Yeşil Alan'da düzenlenen dron gösterisi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gökyüzünde gerçekleştirilen gösteride binlerce dron kullanıldı. Dronların oluşturduğu görüntüler, etkinlik alanındaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Göktan CANAZ/ANTALYA,